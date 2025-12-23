Villa Clara se prepara con ofertas gastronómicas y de alojamiento para las fiestas de fin de año

La Empresa Provincial de Alojamiento y Gastronomía de Villa Clara anuncia un variado programa de actividades y servicios especiales para celebrar las festividades de diciembre y el inicio del nuevo año.

La entidad informó sobre que las cenas y noches temáticas tendrán lugar desde las 7:00 p.m, con la posibilidad de extender la velada hasta pasada la medianoche.

Ocurrirán además noches santaclareñas, cada sábado a partir de las 8:00 p.m., con ofertas en todos los centros gastronómicos de la ciudad.

Para ellos se prevé la disponibilidad de puntos de comida para llevar, un servicio pensado para quienes prefieren disfrutar en casa.

🏊 UEB Los Pinos

El director Miguel Amores confirma:

• Área de piscina en horario diurno con coctelería y almuerzos.

• Restaurante internacional con cenas especiales.

• Reservaciones físicas desde las 8:00 a.m. los días 24, 25 y 31.

• Noches Cubanas en la discoteca los días 24, 25, 31 y 1.

🏛️ Casa del Gobernador

• 24, 25 y 31 de diciembre: cenas especiales con platos variados, coctelería y postres.

• 1 y 2 de enero: actividades infantiles con payasos y mariachis.

• Reservaciones presenciales desde el día 23.

• Teléfono de contacto: 53562205.

👩🍳 Centro Recreativo Somos Jóvenes

• Ofertas especiales en la piscina.

• Restaurante especializado e italiano.

• Parrillada con comida al carbón durante la Noche Cubana.

• Reservaciones presenciales.

• Teléfono: 42263265.

⚓ El Marino

• Actividades los días 23, 25, 31, 1 y 2.

• Del 24 al 30: almuerzos y cenas.

• 1 de enero: actividad infantil con participación de una casa de niños sin amparo filial.

• Oferta principal: pescado, además de paellas, langostas, cerdo, ostiones y coctelería.

• Bar con servicio continuo.

• Restaurante central con comidas para llevar.

• Apertura oficial del salón restaurante el 24 de diciembre.

• Teléfonos: 42205594 (dudas) y 52838043 (menú).

✈️ El Avión

• Actividades infantiles programadas para las festividades.

🎶 Día de la Juventud

El 2 de enero se celebrará en todas las UEB con actividades especiales para los jóvenes.

🏨 Reservaciones de alojamiento

• Oficina de reservaciones en Candelaria esquina Colón.

• Teléfonos: 42203420 y 42223973.