Carrera San Silvestre por aniversario 67 de la Revolución

La Habana.- LA ICÓNICA Ciudad Deportiva acogerá el próximo 31 de diciembre la tradicional carrera San Silvestre, organizada por la dirección de deportes de La Habana, con el soporte técnico de la Comisión Nacional de Carreras y Caminatas Marabana-Maracuba (CNCCMM). El evento, que se inscribe en las celebraciones por el 67 aniversario del triunfo de la Revolución, tendrá como circuito las avenidas Vía Blanca, Primelles, Santa Catalina y Boyeros, con salida y meta en el parqueo de la instalación. La distancia oficial será de 10 kilómetros, a cubrirse en cinco vueltas siguiendo la dirección del tránsito. «Han sido muy buenos los preparativos y esperamos gran participación», declaró a JIT Carlos Gattorno, director de la CNCCMM. La arrancada está prevista para las siete de la mañana, con reporte de salida una hora antes. Los dorsales serán los de Marabana 2025, válidos para todos los corredores inscritos. La organización dispondrá de agua potable en la arrancada y la meta, aunque cada participante puede llevar su propio abastecimiento. La premiación reconocerá a los tres primeros por sexo, además de los ganadores de las asociaciones de personas en condición de discapacidad. También se entregarán premios especiales como estímulo a la participación masiva. «En Cuba la San Silvestre es símbolo de resistencia y alegría deportiva», enfatizó Gattorno. Con esta cita se cerrará el calendario de carreras del 2025, un año marcado por pruebas que ratificaron la vitalidad del movimiento de fondo, entre ellas Marabana, Maracuba, la Carrera por Mandela, la tradicional Cacahual–Ciudad Deportiva y la Ideal Olímpico, todas caracterizadas por una amplia participación. La principal carrera pedestre de Cuba, Marabana, celebrará en noviembre de 2026 su edición número 40, acontecimiento que marcará un hito en su ámbito.