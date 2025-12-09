Culmina digitalización de más de 37 millones de folios del Registro Civil

La digitalización mejorará la calidad de los servicios a la población, almacenándose en la plataforma nacional Soberanía

La culminación de la digitalización de todos los asientos de los registros civiles del país fue celebrada ayer, como un proyecto crucial que consolida la soberanía digital sobre estos documentos.

El ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, destacó que se han digitalizado más de 37 millones de folios en un proceso que comenzó en 2008. Agradeció la cooperación del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de España, que facilitó medios para reducir considerablemente el tiempo de ejecución de esta tarea.

Significó que, actualmente, se concluye la subida de todos los folios escaneados a la nube en la plataforma nacional de Gobierno Soberanía.

Este avance permitirá proteger la información, que hasta ahora solo existía en papel, y agilizar los trámites, eliminando gestiones innecesarias. La documentación se almacena bajo lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales, por lo que no es de acceso público y debe solicitarse en cualquier unidad registral del país.

El próximo desafío es digitalizar el resto de los registros, como los de propiedad y mercantiles. Las autoridades destacaron que este proyecto es un paso determinante hacia la soberanía tecnológica y la creación de entornos digitales seguros, sentando las bases para un futuro folio único electrónico del ciudadano.