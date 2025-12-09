Cuba rechaza los intentos de manchar su limpio historial de lucha por la paz y contra el tráfico de drogas

Declaraciones de Josefina Vidal, viceministra de Relaciones Exteriores

Las agresiones y las amenazas de guerra contra la hermana Venezuela han concitado un amplio rechazo internacional y al interior de EE. UU., afirmó la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal.

En este contexto –denunció–, sectores guerreristas estadounidenses recurren a burdas mentiras para intentar quebrar la unidad del Gobierno y del pueblo venezolanos contra la agresión externa, así como involucrar a Cuba en la construcción de falsedades y pretextos para justificar su agresión.

Al respecto, aseveró que la Isla impugna, por absurdos y falsos, los reportes de prensa que afirman supuestos contactos entre funcionarios cubanos y del Gobierno de Estados Unidos, para abordar asuntos internos que solo competen al Gobierno de Venezuela.

Asimismo, dijo que Cuba rechaza los intentos de manchar su limpio historial de lucha por la paz en América Latina y el Caribe y contra el tráfico de drogas. Agencias especializadas estadounidenses conocen, de primera mano, la efectividad de la Mayor de las Antillas en el enfrentamiento al narcotráfico, pues se beneficiaron directamente, hasta que el secretario de Estado, Marco Rubio, instruyó cortar, unilateralmente, el diálogo y la cooperación en materias de migración y aplicación y cumplimiento de la ley, expresó.

Cualquier intento de emplear el escenario actual contra la Revolución Bolivariana, para poner en duda el apoyo invariable y firme de nuestro pueblo y Gobierno en estas peligrosas circunstancias para América Latina y el Caribe, será inútil, aseguró.

A AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SE RESPETA

«Los pueblos son sabios, esos no se pelan. Si aprendiéramos a hacerles más caso a los pueblos y menos a los tecnócratas, el mundo sería distinto», dijo este lunes el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Y, con esa certeza, se han reunido, en Caracas, representantes de varias naciones, para asistir a la Asamblea de los Pueblos por la Soberanía y la Paz de Nuestra América.

Así, desde hoy y hasta el día 11, la cuna de El Libertador será la sede de un espacio que servirá para contrarrestar el resurgir de la Doctrina Monroe, con la que, desde Washington, se pretende hacer de la región el patio trasero de ese Gobierno.

Una Zona de Paz amenazada, bloqueada, agredida con persistencia y a cuyos migrantes se persigue, no se deja quebrar a pesar del asedio, sino que se une en el mismísimo blanco al que apuntan los misiles de la administración norteña, para dejar claro el mensaje construido a fuerza de revoluciones y dignidad: A América Latina y el Caribe se respeta.

A la cita, en la que se forjará un Plan de acción popular y soberano para cumplirse en 2026, asiste una delegación cubana que reiterará el firme apoyo de la Isla al pueblo y al Gobierno venezolanos, y a su decisión de defender la autodeterminación de cada país.