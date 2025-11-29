sábado, noviembre 29, 2025
Caibarién

Este domingo continúa la II Copa de Béisbol Enrique Oduardo Carvajal en Caibarién

Oneldys Santiago

    La emoción del béisbol regresa este domingo a los terrenos de Caibarién y Remedios con la continuación de la segunda edición de la Copa Enrique Oduardo Carvajal, que tiene como sedes principales el estadio Humberto Jordán Gallo de la Villa Blanca y el Heriberto Duquesne de Remedios.
    Según informó Nelson Rojas Bravo, director del equipo Confitera, la jornada dominical estará cargada de acción con varios enfrentamientos clave:

    • En Caibarién, los equipos Frikis y Tiburones disputarán una doble cartelera, mientras que Confitera se medirá en un solo juego ante Panteras.
    • En Remedios, el conjunto de Titanes se enfrentará en partido único a Viñas.
    • Tigres tendrá jornada de descanso. Tabla de posiciones actualizada:

    Equipo JJ G P
    Tigres 10 8 2
    Frikis 10 8 2
    Titanes 9 5 4
    Tiburones 11 6 5
    Panteras 11 4 7
    Confitera 9 2 7
    Viñas 8 1 7

    Formato de competencia:
    Los cuatro primeros equipos en la tabla avanzarán a las semifinales, que se disputarán en duelos de 9 entradas: el primero contra el cuarto y el segundo frente al tercero. Los ganadores de estas series se enfrentarán en la gran final.

    Imagen: Archivo CMHS.

    Oneldys Santiago

    Oneldys Santiago

    Periodista de la emisora Radio Caibarién

