Este domingo continúa la II Copa de Béisbol Enrique Oduardo Carvajal en Caibarién

La emoción del béisbol regresa este domingo a los terrenos de Caibarién y Remedios con la continuación de la segunda edición de la Copa Enrique Oduardo Carvajal, que tiene como sedes principales el estadio Humberto Jordán Gallo de la Villa Blanca y el Heriberto Duquesne de Remedios.

Según informó Nelson Rojas Bravo, director del equipo Confitera, la jornada dominical estará cargada de acción con varios enfrentamientos clave:

En Caibarién, los equipos Frikis y Tiburones disputarán una doble cartelera, mientras que Confitera se medirá en un solo juego ante Panteras.

En Remedios, el conjunto de Titanes se enfrentará en partido único a Viñas.

Tigres tendrá jornada de descanso. Tabla de posiciones actualizada:

Equipo JJ G P

Tigres 10 8 2

Frikis 10 8 2

Titanes 9 5 4

Tiburones 11 6 5

Panteras 11 4 7

Confitera 9 2 7

Viñas 8 1 7

Formato de competencia:

Los cuatro primeros equipos en la tabla avanzarán a las semifinales, que se disputarán en duelos de 9 entradas: el primero contra el cuarto y el segundo frente al tercero. Los ganadores de estas series se enfrentarán en la gran final.

Imagen: Archivo CMHS.