Este domingo continúa la II Copa de Béisbol Enrique Oduardo Carvajal en Caibarién
La emoción del béisbol regresa este domingo a los terrenos de Caibarién y Remedios con la continuación de la segunda edición de la Copa Enrique Oduardo Carvajal, que tiene como sedes principales el estadio Humberto Jordán Gallo de la Villa Blanca y el Heriberto Duquesne de Remedios.
Según informó Nelson Rojas Bravo, director del equipo Confitera, la jornada dominical estará cargada de acción con varios enfrentamientos clave:
- En Caibarién, los equipos Frikis y Tiburones disputarán una doble cartelera, mientras que Confitera se medirá en un solo juego ante Panteras.
- En Remedios, el conjunto de Titanes se enfrentará en partido único a Viñas.
- Tigres tendrá jornada de descanso. Tabla de posiciones actualizada:
Equipo JJ G P
Tigres 10 8 2
Frikis 10 8 2
Titanes 9 5 4
Tiburones 11 6 5
Panteras 11 4 7
Confitera 9 2 7
Viñas 8 1 7
Formato de competencia:
Los cuatro primeros equipos en la tabla avanzarán a las semifinales, que se disputarán en duelos de 9 entradas: el primero contra el cuarto y el segundo frente al tercero. Los ganadores de estas series se enfrentarán en la gran final.
Imagen: Archivo CMHS.