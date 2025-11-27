Medio centenar de artistas visibilizan a las mujeres en muestra colectiva en Cuba

Un total de 63 artistas de Cuba y países como Argentina, España y México visibilizan desde múltiples aproximaciones la lucha contra la violencia de género en la exposición colectiva ‘También fui otra: MásCaras’, inaugurada este miércoles en La Habana.

La muestra, organizada en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, “pretende ser un homenaje a las mujeres que, históricamente, tuvieron que usar seudónimos para publicar sus obras”, explicó a EFE Diana Pedraza, quien comparte la curaduría con el crítico de arte Alay Fuentes.

Pedraza, que también expone con una fotografía, agregó que “el homenaje es desde una perspectiva contemporánea, a través de fotografías, pinturas y performances”.

“Versa sobre las máscaras que tuvieron que usar para poder trascender”, agregó la joven artista.

Diversidad de artistas participantes

‘También fui otra: MásCaras’, impulsada por el emprendimiento artístico cultural Women’s Society, permanecerá durante un mes en la Oficina Nacional de Diseño Industrial en La Habana.

La muestra colectiva respeta la visión del proyecto de combinar artistas consagradas como la cubana Zaida del Río (Premio Nacional de Artes Plásticas 2023), con otras noveles como las fotógrafas Vida Winter y Claudia Raymat.

En el caso de la primera llega a la exposición con la pieza ‘Impermanencias del ser’, con un mensaje: “No tener miedo a mostrarnos como somos: mujeres”.

Claudia Raymat, en tanto, defiende en su obra ‘To be or not to be’ “la sensualidad de las mujeres, su dulzura, pero también su fortaleza”.