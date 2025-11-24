lunes, noviembre 24, 2025
Rememoran historiadores y trabajadores de la cultura presencia de Fidel en Santa Clara

Como parte del homenaje por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y en recordación del noveno aniversario de su desaparición física, trabajadores de la Dirección Municipal de Cultura en Santa Clara y miembros de la Unión de Historiadores de Cuba en Villa Clara, se reunieron para intercambiar sobre la presencia del Líder Histórico de la Revolución en la ciudad de Marta y el Che.

En el encuentro con sede en el Centro de Promoción Cultural Latinoamericano, Heidy Águila Zamora, historiadora de Santa Clara, detalló de forma cronológica las visitas del Comandante en Jefe a la cabecera provincial.Rememoran historiadores y trabajadores de la cultura presencia de Fidel en Santa Clara

A su vez, Marta Meneses Mirabal, directora de Cultura del municipio santaclareño también se refirió a tres de sus vivencias junto a Fidel Castro Ruz.

Rememoran historiadores y trabajadores de la cultura presencia de Fidel en Santa Clara

En estas anécdotas destacó la importancia que el líder histórico le confirió siempre a la niñez y a la juventud.

