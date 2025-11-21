El Tren Universitario de Santa Clara

Hoy tuvimos la oportunidad de compartir con jóvenes universitarios y profesores que son pasajeros del popularmente llamado Tren Universitario de Santa Clara. Este servicio, que parte de la estación de la ciudad hacia la Universidad Central «Martha Abreu» de Las Villas (UCLV) es el gigante que transporta diariamente a estudiantes, profesores y otros trabajadores.

En un intercambio necesario, conocimos de primera mano sus experiencias, anhelos y también las dificultades que enfrentan en un servicio que es vital para su vida universitaria. La principal inconformidad entre todos ellos es la falta de condiciones y confort de los coches: deterioro en la estructura interna -que incluye techo, paredes y suelo-, asientos rotos y, por tanto inseguros, y la nula iluminación eléctrica.

Reconocieron el esfuerzo de los trabajadores ferroviarios por mantenerlo en marcha con los tres coches disponibles, realizando tres salidas de ida y regreso de lunes a viernes.

Pero, no fuimos solo a escuchar los problemas, sino a intentar llevar soluciones, labor sobre la que estaremos ocupándonos durante los próximos meses hasta alcanzar una mejora tangible de este servicio, símbolo de esta institución formadora del futuro de nuestro país.

Caminar otra vez por las calles de la UCLV me trajo muchos recuerdos de juventud y de mi padre, quien me confesó que le hubiera encantado acompañarnos. Fue realmente grato lo bella que la mantiene para bien de todos.