Central de Trabajadores de Cuba convoca a jornada nacional de trabajo voluntario

Próximamente conmemoraremos el Aniversario 66 del primer Trabajo Voluntario protagonizado por el Guerrillero Heroico, Ernesto Che Guevara, el 22 de noviembre de 1959, en el Caney de las Mercedes, actualmente Ciudad Escolar “Camilo Cienfuegos”, en el municipio Bartolomé Masó, Provincia de Granma.

En el marco de este histórico acontecimiento, la Central de Trabajadores de Cuba y los Sindicatos Nacionales, convocan a una Jornada Nacional de Trabajo Voluntario a desarrollarse entre los días 22 y 23 de noviembre, bajo el lema: “Por Cuba Juntos Creamos”.

La prioridad es el impulso a las actividades de la producción de alimentos, esencialmente la campaña de frio de los cultivos varios, la cosecha del café, la siembra de caña, la preparación de la próxima zafra azucarera, las actividades que sustituyen importaciones y generan exportaciones, las principales inversiones de los parques fotovoltaicos, la limpieza, embellecimiento e higienización de los centros laborales y el programa de transformación de los barrios.

En el caso particular en las Provincias orientales, las acciones estarán dirigidas a la recuperación de los daños ocasionados por el Huracán Melissa.

Central de Trabajadores de Cuba