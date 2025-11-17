lunes, noviembre 17, 2025
Lo último:
Destacadas

Cubanos residentes en el exterior participarán en FIHAV 2025

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

La Habana, 16 nov (ACN) Una representación importante de cubanos residentes en el exterior asistirá a la XLI Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025), que del 24 al 29 próximo tendrá lugar en el recinto de Expocuba.

    Una parte de ellos participarán como expositores y otros en la modalidad de maletín en mano, pues acuden a explorar oportunidades de negocio, explicó a la Agencia Cubana de Noticias Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX).

   En el ámbito de la mayor cita comercial del país y de la región está previsto un intercambio de oportunidades de negocios con esos compatriotas, precisó el alto funcionario, además de subrayar que unas 50 naciones y la Unión Europea estarán representadas en FIHAV 2025.

   En un encuentro con la prensa dedicado a informar detalles de la feria, Pérez-Oliva Fraga aprovechó la ocasión para destacar la ayuda humanitaria de cubanos residentes en el exterior, al enviar donativos a las familias y zonas afectadas por el paso devastador del huracán Melissa.

   Este gesto nos parece muy positivo, y la participación en la XLI Feria Internacional de La Habana de un grupo de ellos, como empresarios, indudablemente va a tener una contribución adicional a los esfuerzos de nuestro país por la recuperación de las provincias orientales y por el desarrollo de la economía, manifestó el vice primer ministro y titular del MINCEX.

   El programa de la edición 41 de FIHAV abarca el VIII Foro de Inversiones, la presentación de la Cartera de Oportunidades de negocios con Cuba y los Días Nacionales dedicado a los países participantes.

   Paralelamente los días 26 y 27 de noviembre, en el Hotel Parque Central, se desarrollará el Foro Bancario del Caribe.

También te puede gustar

Villa Clara registra mas de 30 incendios de motos eléctricas en 2025

Tomado de Cubadebate

Presidenta del Consejo de Defensa Provincial recorre mercados de Santa Clara (+Audio y Fotos)

Tomado de CMHW

En Villa Clara, exámenes de ingreso a la Educación Superior

Tomado de CMHW

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *