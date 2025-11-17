Atletismo con discreto debut en sordolimpiadas de Tokio

El salto de altura entre las damas y el relevo 4×400 mixto tuvieron sus finales este lunes

Tokio.- ACOMPAÑADOS por un público entusiasta, los exponentes del atletismo de los XXV Juegos Sordolímpicos iniciaron sus competiciones con varios eventos clasificatorios y algunas finales.

Cuba debutó con participaciones en el salto de altura entre las damas, las eliminatorias en 100 y 400 metros para los hombres y relevo mixto 4×400.

La antillana Angélica Montoya concluyó en el séptimo puesto del salto tras fallar sus tres intentos sobre la altura de 1,58 metros. Antes había sobrepasado 1,50.

El evento lo ganó Faina Meirmanova, de Kazajistán, que se coronó con 1,79 metros (récord nacional), Hanna Suravets, en representación de un equipo neutral, quedó segunda con 1,76 m y Leja Glonaric, de Eslovenia, alcanzó el tercer puesto con 1,67 m.

Tampoco el relevo 4×400 mixto y los velocistas en las eliminatorias de 100 y 400 metros lograron concretar un buen resultado dentro de la pista del parque Olímpico de Komasawa. Cristian Yero no lo logró en el hectémtro y Yuliesky Duarte se fue sin opciones en la vuelta al óvalo.

«Cumplida la primera jornada del atletismo hay que reconocer que no se colmaron todas las expectativas que teníamos alrededor de nuestros atletas, pero quedan opciones en las pruebas de fondo, en salto y los relevos cortos», declaró Adrián Ferrer, entrenador principal del conjunto.

«La competencia se presentó justo como la habíamos planificado, y en el relevo se logró competir por el reglamento, pero no salieron bien las cosas. Mañana será otro día, nos queda camino», ratificó el preparador.

En las próximas jornadas Montoya intervendrá en su evento fundamental que es el heptatlón y luego en el relevo femenino 4×100.

A Eva Mairelis Martínez le quedan dos pruebas, los 10 000, que se discute este martes, y los 5000, previstos para el día 25.

El relevo varonil del 4×100 y la presentación de Suslaidy Girat en el salto largo y triple, completarán el calendario del atletismo cubano en la justa sordolímpica.