Evaluó Buró Provincial del Partido preparativos para la zafra en Villa Clara

Una detallada evaluación sobre la marcha de los preparativos de la zafra 2025-2026 ocupó el debate e intercambio durante la reunión del Buró Provincial del Partido, presidido por el miembro de ese órgano Isael Rodríguez Rodríguez.

A partir del informe presentado por Omar Franco Cruz se desarrolló el debate sobre un tema tan sensible para la economía de la provincia.

Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora del territorio, al ofrecer sus consideraciones, destacó la necesidad de atender el aseguramiento que demanda la zafra que se avecina, marcada por muchas limitaciones, tener en cuenta las principales inquietudes y preocupaciones de los colectivos, motivación y atención a los trabajadores, completamiento de las plantillas y situación de los viales, para lo cual no se cuenta con todo lo que demandan, entre otros, a fin de iniciar la contienda el próximo 14 de diciembre por el ingenio refinería Quintín Bandera, de Corralillo.

Por su parte, Andrés Durán Fundora, representante del grupo AZCUBA en la provincia, informó que las reparaciones marchan con algún atraso en el caso del central Héctor Rodríguez, y que en las próximas horas se sumarán cinco brigadas para apoyar allí la culminación de las reparaciones y estar listos para iniciar la molienda antes de que finalice el último mes del 2025.

También dio a conocer el avance de las reparaciones de la maquinaria agrícola, el transporte automotor y de ferrocarril, así como el estado de los caminos.

Los representantes de la UJC y la ANAP también expusieron las principales acciones a desarrollar en el aseguramiento de esta batalla.

Para cerrar el debate del tema, Isael Rodríguez Rodríguez precisó que ante el complicado panorama en el cual se desarrollará la contienda se hace imprescindible ajustar las limitaciones al sistema de trabajo, aprovechar la jornada y las potencialidades de los colectivos.

Asimismo, desarrollar los activos de la militancia atemperados a las nuevas condiciones, alcanzar mayor protagonismo sindical, potenciar el apadrinamiento en los municipios y organizar en cada lugar un sistema diferente de atención a la zafra.