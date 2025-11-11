Intervino vicepresidente cubano en encuentro Unión Europea–Caribe

La Habana, 10 nov (ACN) Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba, intervino hoy en el Encuentro de Líderes Unión Europea–Caribe celebrado en Colombia, donde reafirmó el compromiso de la Isla con la cooperación birregional, la justicia histórica y la paz regional.

De igual modo, en su intervención, el dirigente cubano agradeció el respaldo contra el bloqueo, denunció el despliegue militar estadounidense en el Caribe y exigió un trato justo para los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) ante los desafíos globales.

La ACN comparte de manera íntegra la intervención de Valdés Mesa, publicada en el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

Excelentísimo Sr. António Costa, presidente del Consejo Europeo.

Excelentísima Sra. Francia Márquez, vicepresidenta de la República de Colombia. Excelentísimos Primeros Ministros y Cancilleres,

Distinguidos participantes:

Por su importancia para el pueblo cubano, quisiera comenzar agradeciendo a los países de ambas regiones que apoyaron, en la reciente sesión de la Asamblea General de la ONU, el legítimo reclamo de nuestro pueblo para poner fin al ilegal e injusto bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra Cuba.

Apreciamos profundamente el apoyo de las hermanas naciones de CARICOM, que han mantenido una permanente solidaridad con Cuba en todas las tribunas internacionales. Agradecemos su firme llamado a la exclusión de nuestro país de la fraudulenta y unilateral lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Nunca olvidaremos los nobles y valientes gestos de nuestros hermanos de CARICOM, fieles a los vínculos históricos y de amistad que nos unen, patentizado en la máxima de nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, cuando afirmó que “El Caribe siempre podrá contar con la eterna amistad, el desinterés, la gratitud y el apoyo pleno y total de sus hermanos cubanos”.

A ello se suma la cooperación en áreas estratégicas de interés común que, durante casi 53 años de relaciones, ha beneficiado a nuestros pueblos. Es también propicia la ocasión para expresar nuestras profundas condolencias y solidaridad con las hermanas naciones del Caribe, que al igual que Cuba, sufrieron el impacto devastador del huracán Melissa, que ha dejado importantes daños humanos y materiales en nuestra región.

Nuestros cooperantes de la salud y de otros sectores en los países afectados, se han sumado a los esfuerzos de recuperación.

Distinguidos participantes: Asistimos a este Encuentro de Líderes del Caribe y la Unión Europea con la esperanza de que el mismo contribuya a impulsar acciones en beneficio de ambas partes, particularmente de las naciones caribeñas.

Demandamos un trato justo y diferenciado; así como reparaciones por los horrores del colonialismo y la esclavitud, y el cumplimiento de los compromisos de financiamiento para la adaptación, la mitigación y el enfrentamiento al cambio climático, que es una cuestión de supervivencia para todos.

Los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Caribe afrontamos, con mayor intensidad, los graves efectos de la crisis multidimensional global, incrementados mucho más cuando sufrimos el impacto de medidas coercitivas unilaterales.

Es imperativo que se revisen y modifiquen los actuales criterios de graduación para la Ayuda Oficial al Desarrollo, de manera que reflejen la realidad específica de nuestros países.

Asimismo, debe cesar la designación arbitraria y discriminatoria de países de la CARICOM como jurisdicciones fiscales no cooperativas, que incide negativamente en sus economías, ya afectadas por el injusto orden económico internacional vigente.

Llamamos a aunar esfuerzos para eliminar la enorme brecha de desigualdad en materia de recursos y capacidades que separan al Caribe y la Unión Europea.

Pueden aprovecharse muchas potencialidades comunes en áreas de alta prioridad como la seguridad alimentaria, el financiamiento al desarrollo, la transferencia de tecnologías, las energías renovables, la transformación digital y la investigación científica.

Las relaciones de la Unión Europea y el Caribe pueden contribuir también a fomentar el desarrollo, la estabilidad y la paz en Haití, respetando su soberanía y autodeterminación, sin imposiciones ni intervenciones militares.

Expresamos nuevamente nuestra disposición a sumarnos a todo esfuerzo para apoyar a Haití, sobre la base de estos principios, al tiempo que mantenemos en ese territorio nuestra modesta cooperación en materia de salud.

En el contexto actual, ante el despliegue militar ofensivo y extraordinario del gobierno de los Estados Unidos que amenaza con la guerra en el Mar Caribe, esgrimiendo el falso pretexto del combate al narcotráfico, es vital preservar la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, que debe continuar siendo una Zona de Paz.

Aspiramos a que se amplíen los vínculos entre el Caribe y la Unión Europea, que precisan de más diálogo, cooperación y solidaridad, sin presiones ni precondiciones, con la debida atención a las legítimas demandas y preocupaciones de los países caribeños.

En ese empeño, basados en el respeto mutuo y la igualdad soberana, pueden seguir contando con Cuba. Muchas gracias.