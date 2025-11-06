jueves, noviembre 6, 2025
Cachorros de Holguín se adueña de la cima en 64 SNB

Lo consiguió con su triunfo 9×3 ante el elenco de Cazadores de Artemisa

La Habana.- CACHORROS de Holguín venció hoy 9×3 a Cazadores de Artemisa, de visita en el Estadio 26 de Julio, y se quedó solo en la cima de la 64 Serie Nacional de Beisbol.

Por los orientales hubo cuadrangulares de Yasiel González y Michel Gorguet, quienes remolcaron dos carreras cada uno.

Cuarta victoria del relevista José Miguel Rodríguez, que tiró 4.2 innings al compás de tres jits y cuatro ponches.

El equipo holguinero también aprovechó la derrota del anfitrión Cocodrilos de Matanzas 1×6 ante el monarca exponente Las Tunas, en el parque Victoria de Girón.

Por los Leñadores tuneros, Yordanis Alarcón se fue de 4-3 con jonrón y tres carreras impulsadas. Cuarta sonrisa del zurdo Eliander Bravo, que limitó el gasto ofensivo de los yumurinos a dos imparables en 5.0 entradas.

En una actuación con que mantuvo su bien paso, Industriales logró éxito de 8×4 ante Camagüey, en su feudo del Estadio Latinoamericano.

Los azules citadinos, que pegaron 14 jits, volvieron a contar con el madero de Ariel Sánchez, que conectó de 5-2, ambos dobles, para propulsar tres anotaciones.

Yángel La O se fue de 3-3 y también aportó a la causa de los felinos con par de impulsadas. Cuarta victoria de Raymond Figueredo, a pesar de admitir siete imparables en 5.1, con cuatro boletos otorgados.

Los agramontinos dejaron a 11 corredores en circulación.

En un excelente duelo de pitcheo, Sancti Spíritus doblegó 2×1 a Santiago de Cuba, en el décimo acto.

Los espirituanos dejaron a 16 hombres sobre las almohadillas. Los santiagueros cometieron tres errores y sus lanzadores otorgaron ocho boletos.

En los restantes resultados, Cienfuegos le ganó el doble juego a Guantánamo (8×7, 6×1), y hubo división de honores entre Pinar del Río y Villa Clara. A primera hora vencieron los vueltabajeros (5×3) y luego hubo revancha villaclareña (3×2).

Mayabeque superó 14×6 a Granma y se selló el juego Isla de la Juventud-Ciego de Ávila, con empate 11×11.

