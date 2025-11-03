Díaz-Canel convoca al país a volcarse en la recuperación

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, convocó hoy, desde la sesión del Consejo de Defensa Nacional, a todas las fuerzas del país a volcarse en la recuperación de las provincias impactadas por el paso del huracán Melissa.

https://youtube.com/watch?v=58Ui2O23pc0%3Fsi%3D7Yd2D36pko3RIJRL

Luego de recorrer cuatro de las provincias más afectadas, el mandatario, comentó que los principales daños tuvieron lugar en Santiago de Cuba, mientras que persisten condiciones desfavorables en los municipios granmenses de Río Cauto y Cauto Cristo por inundaciones.

Segun declaraciones de la Presidencia el jefe de Estado indicó centrar esfuerzos en la cuantificación de daños, trabajar con intensidad en el saneamiento y en la rehabilitación de los servicios de agua y electricidad, e iniciar la siembra de cultivos de ciclo corto.

Igualmente puntualizó sobre la organización de las oficinas de trámites para comenzar su funcionamiento y atender a los damnificados, así como priorizar la distribución de las donaciones en dependencia de las zonas más afectadas.

El Consejo de Defensa Nacional sesionó en su composición ampliada, con los jefes de cada grupo de ese órgano y los encargados de asuntos vitales para la recuperación como la electricidad, las comunicaciones, los alimentos, el transporte, las construcciones, entre otros.

Cabe recalcar que no estuvieron presentes en la sesión los dirigentes de las provincias, debido a que están trabajando directamente en el terreno. «Las reuniones deben ser mínimas», insistió el mandatario.