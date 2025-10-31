El caibarienense Elier Miranda Mesa arranca invicto en torneo internacional de ajedrez en México

El Gran Maestro (GM) de Caibarién, Elier Miranda Mesa, ha iniciado con paso firme su participación en el torneo internacional de ajedrez Perla del Desierto, que se celebra en Chihuahua, México. Tras disputarse las dos primeras rondas, el trebejista villaclareño marcha invicto y se posiciona segundo por sistema de desempate en un grupo de 16 jugadores con puntuación perfecta.

Miranda Mesa, con un Elo de 2481, venció en su debut al local Edgar Domínguez conduciendo las piezas blancas. En la segunda ronda, superó al Maestro FIDE (MF) Alexander Fogo Esquivel, también mexicano, consolidando así su buen arranque en la justa.

Para la tercera jornada, el GM cubano enfrentaba al MF Adrián Ávila, donde Elier conduce las blancas.

El torneo Perla del Desierto reúne a 87 ajedrecistas provenientes de ocho países, entre ellos seis Grandes Maestros, dos Maestros Internacionales (MI), una Maestra Internacional (WIM), nueve Maestros FIDE, dos mujeres y dos candidatos a Maestro. La competencia se disputa bajo el sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de juego de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada.

Elier Miranda Mesa, mejor deportista de Villa Clara en 2023 y 2024, tiene como principal objetivo en esta cita internacional sumar puntos a su coeficiente Elo.

