miércoles, octubre 29, 2025
Lo último:
Destacadas

Pasan a la normalidad las provincias de Ciego Ávila y Sancti Spíritus

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

El huracán Melissa no provocó afectaciones en las provincias de Ciego Ávila y Sancti Spíritus que se encuentran en la Fase de Alerta ciclónica, por lo que se decidió a partir de las 10:00 hrs de hoy, pasar a la normalidad ambos territorios, los que deben prestarle atención a la influencia de las lluvias y el mar. Mantener activados sus consejos de defensa en composición reducida. 

Se reconoce la labor desplegada en estos territorios, por los órganos de dirección, los medios de comunicación y la población, por la disciplina y solidaridad mostrada en el cumplimiento de las medidas orientadas durante los preparativos y la respuesta a este evento.

ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL

También te puede gustar

Cuba cierra la jornada del miércoles con 39 fallecidos y 3833 nuevos contagios

Tomado de Ministerio de Salud Pública

Fenómeno Barbie alcanza salas de cine de Cuba

Tomado de CubaSí

Autoridades de Cuba felicitan a las mujeres por aniversario 61 de la FMC

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *