Pasan a la normalidad las provincias de Ciego Ávila y Sancti Spíritus

El huracán Melissa no provocó afectaciones en las provincias de Ciego Ávila y Sancti Spíritus que se encuentran en la Fase de Alerta ciclónica, por lo que se decidió a partir de las 10:00 hrs de hoy, pasar a la normalidad ambos territorios, los que deben prestarle atención a la influencia de las lluvias y el mar. Mantener activados sus consejos de defensa en composición reducida.

Se reconoce la labor desplegada en estos territorios, por los órganos de dirección, los medios de comunicación y la población, por la disciplina y solidaridad mostrada en el cumplimiento de las medidas orientadas durante los preparativos y la respuesta a este evento.

ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL