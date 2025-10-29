Linieros villaclareños apoyarán recuperación en oriente cubano tras paso de huracán Melissa

Un contingente integrado por 61 trabajadores de la Empresa Eléctrica de Villa Clara partió este miércoles hacia la provincia de Granma, para apoyar la recuperación en ese territorio oriental de Cuba.

Encabeza el grupo el Ingeniero Eduardo Pérez Reyes, director general de la Empresa Eléctrica villaclareña, quien en declaraciones a CMHW aseguró que los linieros van «a la provincia de Granma a participar en la recuperación. Vamos con todos los equipos de trabajo que necesitamos, y de ser necesario reforzar el equipamiento técnico, queda fuerza en Villa Clara para reforzar el Contingente».

El directivo confirmó que por vez primera y tras una decisión del Partido, el Gobierno y la dirección de Salud en la provincia, van junto a los linieros un médico y un enfermero, para atender cualquier tipo de situación de emergencia.

Sobre la disponibilidad de personal de la empresa para atender en Villa Clara posibles averías y otras afectaciones al servicio, Pérez Reyes explicó: «En la provincia se quedan dos equipos de trabajo, y al frente el director técnico de la empresa. Tienen la técnica suficiente para ofrecer solución a las averías que se presenten en Villa Clara».

A la despedida del contingente de linieros villaclareños acudieron las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en Villa Clara.

Milaxy Sánchez Armas, gobernadora provincial, recordó que la tarea que emprenden es «vital en este minuto». Una lucha contra el tiempo para devolver la normalidad a miles de familias.