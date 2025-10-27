Prioriza Unión Eléctrica a región oriental ante huracán Melissa

La Habana, 27 oct (ACN) La Unión Eléctrica de Cuba informó que, ante la baja disponibilidad de generación y la cercanía del huracán Melissa a la región oriental, se decidió priorizar el suministro eléctrico en esas provincias para garantizar la preparación de la población, precisó la propia institución desde su perfil institucional en Facebook.

Como consecuencia de esa medida, la Empresa Eléctrica de La Habana comunicó que la capital experimentó un incremento de las afectaciones desde el 25 de octubre, lo que obligó a elaborar una programación ajustada a la disponibilidad del sistema en la provincia.

La entidad exhortó a los clientes a guiarse por las planificaciones diarias hasta que se normalice la situación de emergencia, pidió disculpas por las molestias ocasionadas y orientó mantenerse informados a través de los canales oficiales y del Centro de Atención Telefónica 18888.

Trabajadores del sector eléctrico realizaron en todo el país podas primarias para reducir riesgos ante los fuertes vientos, aseguraron instalaciones eléctricas y garantizaron el servicio en centros de evacuación, donde se resguardaron familias en coordinación con la Defensa Civil.

La Unión Eléctrica precisó que brigadas de linieros del occidente del país se prepararon para movilizarse hacia las zonas que pudieran resultar más afectadas, en respaldo solidario a los territorios orientales.

Autoridades subrayaron que la decisión de priorizar el oriente del país respondió a la necesidad de asegurar condiciones básicas de preparación ante el fenómeno meteorológico, en coordinación con los Consejos de Defensa provinciales y municipales.