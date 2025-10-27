Consejo de Defensa Nacional ampliado analiza la preparación del país frente al huracán Melissa

Hay que incrementar la recogida de desechos sólidos, la limpieza de tragantes, alcantarillas y zonas de drenajes.

Debe asegurarse la recolección, almacenamiento y distribución de las producciones agropecuarias, la protección de los sistemas de riego, y de la canasta básica.

Lo fundamental, reiteró, es la protección de la población, y eso se garantiza si hay una adecuada evacuación. Todo lo que sea zona de inundación, aguas abajo, micropresas, todo eso hay que protegerlo.

Hay que cuidar a la población, pero también sus bienes. En todos los lugares donde podamos mantener a resguardo colchones, equipos electrodomésticos, los bienes de las personas, hay que aprovechar y hacerlo. Igualmente habló de la protección de los animales afectivos.

La apreciación que tenemos es que las fases se han dado con tiempo suficiente, se ha hecho a propósito por las características de este evento, las provincias han trabajado con total responsabilidad y con conocimiento de cómo se atienden estas situaciones meteorológicas.

Vamos a trabajar, y con el papel de los órganos de dirección de los Consejos de Defensa hasta nivel de zona, y con la participación de nuestro pueblo vamos a enfrentar esta situación y una vez más vamos a salir victoriosos.

