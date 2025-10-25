Premio Maestro de Juventudes 2025 de la AHS a personalidades de la cultura cubana (+ Fotos y Video)

A destacadas personalidades que distinguen la cultura cubana y son referentes de enseñanza y obra para las nuevas generaciones de creadores, la Asociación Hermanos Saíz entregó el Premio Maestro de Juventudes de este 2025 en ceremonia efectuada en el Memorial José Martí de la capital cubana.

El máximo galardón que otorga la organización de la vanguardia artística e intelectual joven de Cuba lo recibieron la investigadora, pedagoga y Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas Isabel Monal, el artista visual y Premio Nacional de Artes Plásticas, Rafael Zarza, el compositor y Premio Nacional de Musica Roberto Valera y la escritora, periodista y profesora, María Elena Llana.

Ceremonia de entrega de los premios Maestros de Juventudes 2025 en el Memorial José Martí. Foto: Equipo de Comunicación AHS.

También fue entregado el Premio Maestro de Juventudes al violinista, compositor y director de la orquesta Aragón, Rafael Lay, al promotor y director de la compañía de teatro infantil La Colmenita, Carlos Alberto Tin Cremata, al crítico e historiador cinematográfico, Luciano Castillo, así como al actor y director artístico Fernando Hechavarria y al cantautor, compositor y poeta, Amaury Pérez Vidal quien ofreció las palabras de agradecimiento a nombre de los homenajeados.

En la cita, la AHS otorgó la condición de miembro de honor de la organización por su trayectoria y cercanía a la periodista, conductora y directora de espacios televisivos y radiales, Magda Resik.

De igual forma, por primera vez, la organización que aglutina a los creadores más jóvenes entregó la réplica del Monumento de los Hermanos Saíz a jóvenes y grupos creativos con una obra sobresaliente y profundo compromiso con la AHS. Lo recibieron el primer bailarín del Ballet nacional de Cuba y Director de la escuela nacional de ballet, Dani Hernández y el proyecto cultural Oralitura Habana que defiende la promoción de la oralidad, la décima y el punto cubano.

Magda Resik, miembro de honor de la AHS. Foto: Equipo de Comunicación AHS.

Dani Hernández, Réplica del Monumento de los Hermanos Saíz. Foto: Equipo de comunicación AHS.

Oralitura Habana, Réplica del Monumento de los Hermanos Saíz. Foto: Equipo de comunicación AHS.

En el encuentro, igualmente por vez primera, la joven vanguardia artística confirió la condición Alma AHS a relevantes figuras que son ejemplos para las nuevas generaciones y lo recibieron el compositor, pianista y profesor Juan Manuel Piñera y la compositora, guitarrista y representante de la Nueva Trova Martha Campos.

A nombre de la AHS, su presidente nacional, el escritor y periodista Yasel Toledo Garnache expresó que los jóvenes artistas y escritores se honran al reconocer a los maestros y significó el compromiso para seguir enalteciendo la cultura cubana.

Martha Campos, Distinción Alma AHS. Foto: Equipo de comunicación AHS.

Juan Manuel Piñera, Distinción Alma AHS. Foto: Equipo de comunicación AHS.

Yasel Toledo Garnache, Presidente nacional de la Asociación Hermanos Saíz. Ceremonia de entrega de los premios Maestros de Juventudes 2025 en el Memorial José Martí. Foto: Equipo de Comunicación AHS.

Los premios Maestros de Juventudes constituyen el más alto reconocimiento de la Asociación Hermanos Saíz a hombres y mujeres de la cultura y el pensamiento que, con su magisterio, y ejemplo constituyen paradigmas para las nuevas generaciones de artistas e intelectuales cubanos.

