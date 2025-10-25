Pobladores de Caibarién se benefician de la venta de productos elaborados por la Cooperada Mipyme REMpeZ, S.R.L. & Comercio

Caibarién. — Treinta y nueve, de las 41 bodegas que existen en este municipio, ya se favorecen con la llegada de varios productos de alta demanda, que son fabricados por la Cooperada Mipyme REMpeZ, S.R.L. & Comercio, entidad que este miércoles fue visitada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Ketty Orozco Mederos, directora de Comercio en la Villa Blanca, explicó que ha sido muy buena la acogida a los productos elaborados por esa Mipyme, entre los cuales mencionó galletas en diferentes formatos, panes, hamburguesas, distintos tipos de dulces y embutidos.

«El pueblo agradece esta nueva oferta, que viene a paliar un tanto el déficit de otros productos, que por la difícil situación que vive el país, ahora no llegan con la frecuencia necesaria», aseguró la directiva, quien añadió, que esta vía, de cooperar con el sector no estatal, debe seguir incrementándose en bien de la población.

Rafael García, un anciano residente en ese territorio, celebró la iniciativa, la cual ya beneficia a muchas personas como él, que antes debían caer en manos de personas inescrupulosas que le cobraban, por iguales productos, precios muy superiores a los que vende ahora su bodega.

«Por esta vía, nos están acercando al barrio las cosas que necesitamos a diario», dijo Rafael, quien mostró su agradecimiento a quienes tuvieron esa feliz idea, la que llamó a sistematizar y a incrementar.

Por su parte, Dulce María Pérez, señaló que los precios, aunque no son baratos, si están al alcance del bolsillo de muchas personas, y puso como ejemplo, la bola de pan de muy buena calidad, que se vende a 30 pesos; el paquete de galleta más pequeño a 250 y el grande a 400; mientras la hamburguesa, que es lo que ella compra con mayor frecuencia, vale 100 pesos.

La Cooperada Mipyme REMpeZ, S.R.L. & Comercio, de Caibarién se especializa en la fabricación de pan, galletas, dulces y embutidos, siendo las hamburguesas, el producto de mayor demanda. Las producciones se destinan al mercado nacional y se distribuyen en la red de Comercio y Gastronomía, además de otros sectores como Salud y Transporte, entre otros.

Con 30 trabajadores, REMpeZ ofrece, además, ventas directas a la población desde el propio sitio, con la intención de facilitar el acceso a sus producciones. En diálogo con Lázaro Morilla Quintana, titular jefe de la Cooperada, Miguel Díaz-Canel conoció sobre el equipamiento, los modos de cocción y las materias primas empleadas.

De igual manera, el Presidente cubano examinó la muestra de productos en exhibición, la comercialización de alimentos y la atención al hombre, donde pudo conocer los locales de elaboración e interactuar con los trabajadores que allí laboran, al tiempo que exhortó a aprender de esta experiencia, donde el sector no estatal trabaja en función del desarrollo local.

Insistió el Primer Secretario, en la llegada al pueblo de los alimentos que elaboran, principal objetivo de estas uniones productivas, y convocó a generalizar la idea para aportar al desarrollo del municipio.

Al decir de Lázaro Morilla Quintana, titular jefe de la mipyme REMpez, el 13 de agosto del presente año se encadenaron al centro de elaboración de la Empresa de Comercio y Gastronomía de Caibarién, con el propósito de brindar a la población alimentos básicos y seguros con precios asequibles a través de la red de bodegas y carnicerías.

Foto: REMpeZ, S.R.L. & Comercio, Cortesía de la Cooperada Mipyme