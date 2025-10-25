Cubana Marlyn Pérez dejó buena imagen en mundial de taekwondo

Venció con categoría a la uzbeka Khasanova, pero luego cayó ante la surcoreana Kim Hyang-Gi y se ubicó en los puestos del 16 al 32

La Habana.- LA CUBANA Marlyn Pérez (49 kg) debutó con victoria en el XXVII Campeonato Mundial de Taekwondo, que se desarrolla en la ciudad china de Wuxi.

Superó con autoridad a Laylo Khasanova, de Uzbekistán, en la segunda jornada del evento. La reina de los Juegos del Alba 2023 ganó el primer asalto 4-1 y el segundo 3-2.

Su entrenador Arnoy Rojas solicitó par de revisiones exitosas que validaron acciones clave.

La holguinera, bronce por equipos en las citas centrocaribeña de San Salvador y panamericana de Santiago 2023, impuso su ritmo para derrotar a la monarca universal de cadetes de 41 kg de Sofía 2022.

En su segundo combate, Marlyn ganó el primer acto 14-8, pero cedió en el segundo 5-6.

En el siguiente, la surcoreana Kim Hyang-Gi, también dorada en Sofía, pero en la división de 47 kg, mostró superioridad de 7-3 y se llevó el crédito.

Pese al revés, Rojas elogió la entrega de su discípula: «Estuvo activa todo el tiempo. Aprovechó cada oportunidad ante una rival de gran defensa», declaró a JIT.

Como sus compañeros Yoikel Daniel Goicochea (+87 kg) y Tamara Robles (57 kg), Marlyn se ubicó en los puestos del 16 al 32.

Este domingo subirá al tatami la última cubana en competencia: la dos veces mundialista Caridad Acosta (73 kg).

Le avalan presencia en otros torneos internacionales y récord de 10 victorias en 13 combates, muestra una efectividad del 76.9 por ciento.