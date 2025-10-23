Recorre Díaz-Canel sitios de interés económico en Remedios (+Fotos)

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez inició su recorrido en el municipio villaclareño de Remedios por la finca Colón, perteneciente a la CCS José Martí.

Acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, el mandatario cubano conversó con el productor Abel González López.

La integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, Susely Morfa González, y la gobernadora provincial, Milaxy Yanet Sánchez Armas, así como los máximas autoridades del municipio de Remedios acompañaron igualmente al presidente Díaz-Canel.

En 13 hectáreas de tierra el campesino Abel González López cosecha guayaba, limón, naranja, mamey, plátano, frutabomba, aguacate, carambola y otros cultivos.

Entre los destinos de sus producciones destacan: el Sistema de Alimentación a la Familia (SAF) del Consejo Popular San Salvador, los hogares maternos, los hogares de ancianos de esta comunidad así como cuatro hoteles de Cayo Santamaría y una escuela del municipio de Caibarién.

Asimismo, esta finca de la Octava Villa de Cuba se beneficia de los proyectos: Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de Conocimiento para la seguridad Alimentaria Sostenible en Cuba (CONSAS) y Autoabastecimiento Local para una Alimentación sostenible y sana más conocido como ALASS.

En la fábrica de conservas Los Atrevidos, del propio territorio remediano, el presidente cubano, en franco intercambio con sus trabajadores, se interesó por la producción actual la industria, que sortea obstáculos de materias primas y piezas de repuesto de su maquinaria para no detener la elaboración.