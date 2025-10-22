Una vacuna con nanopartículas eficaz contra varios tumores

Una vacuna experimental basada en nanopartículas que, en pruebas preclínicas con ratones, demostró prevenir el melanoma, el cáncer de páncreas y el cáncer de mama triple negativo, fue desarrollada por investigadores de la Universidad de Massachusetts Amherst.



Los resultados, que indican que hasta el 88% de los animales vacunados no desarrollaron la enfermedad, fueron publicados en la revista Cell Reports Medicine.



Además, la vacuna también redujo, y en algunos casos previno por completo, la propagación del tumor.



La novedad del estudio reside en la ingeniería de nanopartículas lipídicas que transportan péptidos específicos para tumores (antígenos), similares a las etiquetas que alertan a nuestras células inmunitarias de una amenaza (similar a la vacuna contra la gripe, que contiene partes del virus inactivado).



Para aumentar la potencia de la vacuna, también se añadió un «superadyuvante», que estimula aún más el sistema inmunitario para que actúe.



En el primer experimento, los investigadores vacunaron a un grupo de ratones con nanopartículas que contenían péptidos de melanoma, antes de exponerlos a células de melanoma unas semanas después.



El 80% de los ratones vacunados sobrevivió y permaneció libre de tumores durante los 250 días que duró el estudio.



Por el contrario, todos los ratones no vacunados o que recibieron formulaciones diferentes murieron en un plazo de siete semanas.



En la segunda prueba, el equipo sustituyó los antígenos tumorales por un lisado compuesto de células tumorales fragmentadas.

Una vez más, la vacuna demostró ser eficaz, protegiendo al 88% de los ratones expuestos al cáncer de páncreas, al 75% de los expuestos al cáncer de mama triple negativo y al 69% de los expuestos al melanoma.



Los resultados son tan prometedores que los investigadores ya fundaron una startup, NanoVax Therapeutics, para llevar rápidamente la vacuna del laboratorio a la práctica clínica.