La Segunda Copa de beisbol Enrique Oduardo Carvajal sigue al rojo vivo

Este fin de semana, continuó la acción en los estadios Heriberto Duquesne de Remedios y Humberto Jordán Gallo de Caibarién, en la 2da Copa Enrique Oduardo Carvajal.

División de honores en Remedios

Los Tigres y las Panteras protagonizaron una jornada de contrastes. En el primer encuentro, los felinos rugieron con fuerza y blanquearon a las Panteras 2 por 0. Sin embargo, en el segundo choque, las Panteras se cobraron revancha con un sólido triunfo de 4 por 1.

Por su parte los Titanes se impusieron en Caibarién

En el estadio Humberto Jordán Gallo, los Titanes mostraron su fortaleza al vencer 3 por 1 a los Tiburones, consolidando su posición en la tabla.

Tras estos resultados, los Frikis se mantienen invictos con marca de 5-0, seguidos de cerca por los Tigres con 6 victorias y una derrota. Los Titanes ocupan el tercer lugar con 3-2.

Más abajo se encuentran Confitera, Tiburones y Panteras, todos con récord de 2-4. En el sótano, Viñas aún no conoce la victoria y acumula 0-5.

Próxima jornada que continuará este Domingo

en este evento clasifican los 4 primeros lugares para las semifinales de 1ro contra 4to y 2do vs 3ro los ganadores disputarán la final.

En la 8va Villa: Panteras vs Tiburones y Viñas vs Confitera

En Caibarién: Titanes vs Tigres.

Imagen: Archivo CMHS.