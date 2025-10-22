La Segunda Copa de beisbol Enrique Oduardo Carvajal sigue al rojo vivo
Este fin de semana, continuó la acción en los estadios Heriberto Duquesne de Remedios y Humberto Jordán Gallo de Caibarién, en la 2da Copa Enrique Oduardo Carvajal.
División de honores en Remedios
Los Tigres y las Panteras protagonizaron una jornada de contrastes. En el primer encuentro, los felinos rugieron con fuerza y blanquearon a las Panteras 2 por 0. Sin embargo, en el segundo choque, las Panteras se cobraron revancha con un sólido triunfo de 4 por 1.
Por su parte los Titanes se impusieron en Caibarién
En el estadio Humberto Jordán Gallo, los Titanes mostraron su fortaleza al vencer 3 por 1 a los Tiburones, consolidando su posición en la tabla.
Tras estos resultados, los Frikis se mantienen invictos con marca de 5-0, seguidos de cerca por los Tigres con 6 victorias y una derrota. Los Titanes ocupan el tercer lugar con 3-2.
Más abajo se encuentran Confitera, Tiburones y Panteras, todos con récord de 2-4. En el sótano, Viñas aún no conoce la victoria y acumula 0-5.
Próxima jornada que continuará este Domingo
en este evento clasifican los 4 primeros lugares para las semifinales de 1ro contra 4to y 2do vs 3ro los ganadores disputarán la final.
En la 8va Villa: Panteras vs Tiburones y Viñas vs Confitera
En Caibarién: Titanes vs Tigres.
Imagen: Archivo CMHS.