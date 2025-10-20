Celebran el Día de la Cultura Cubana en escuelas de Caibarién

Este 20 de octubre, la escuela primaria Luis Arcos Bergnes de Caibarién se une a la celebración nacional por el Día de la Cultura Cubana. Una fecha que conmemora la primera vez que se entonó la marcha de guerra que se convertiría en nuestro Himno Nacional.

El acto desarrollado en cada una de las instituciones educativas del municipio, en donde fueron partícipes estudiantes y profesores, rinde homenaje a la cultura como pilar de la identidad y la soberanía de la nación, asi como al valor histórico de los símbolos patrios.

En visperas de la fecha, bajo el ejemplo de Fidel Castro y el legado de Jose Martí, destaca el lema “ser cultos es el único modo de ser libres” como guía de la política cultural de la Revolución. Los pioneros con diversas expresiones artísticas honraron esta fecha que identifica a todos los cubanos.

Con la bandera y las notas del himno resonando, las escuelas serán protagonistas en varias actividades de la jornada de la Cultura, que inicia en Caibarién. Aquella melodía nacida en el combate hoy une a los cubanos, recordándoles su historia e identidad como motivo suficiente para continuar defendiendo su libertad y su proyecto social.

Autora: María Isabel Morales Guerra para este espacio informativo.

Imagen: de la autora.