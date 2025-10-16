Putin ratifica el acuerdo de cooperación militar entre Rusia y Cuba

El presidente ruso, Vladímir Putin, dio este miércoles la aprobación final a una ley federal que ratifica el acuerdo intergubernamental entre Rusia y Cuba sobre cooperación militar.

Según se indica en la nota explicativa del proyecto de ley, la ratificación del acuerdo, que fue firmado el pasado 13 de marzo en La Habana y el 19 de ese mismo mes en Moscú, facilitará el desarrollo y el fortalecimiento de la colaboración entre las dos naciones en el ámbito militar.

El documento establece también la base jurídica para determinar los objetivos, direcciones y formas de la cooperación militar bilateral y pretende garantizar la protección de los intereses de los ciudadanos rusos que realizan tareas en el marco de la implementación del tratado de la jurisdicción cubana.

Previamente, el acuerdo fue ratificado por la Duma Estatal y el Consejo de la Federación, las Cámaras baja y alta del Parlamento ruso.