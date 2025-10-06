Villa Clara registra mas de 30 incendios de motos eléctricas en 2025

La central provincia cubana de Villa Clara registra 32 incendios por causa de motos eléctricas, cuando aun resta por transcurrir el último trimestre del presente año.

Según reseña el medio digital Cubadebate, algunas de las causas fundamentales para la ocurrencia de estos siniestros son el manejo deficiente, las reparaciones inapropiadas de las baterías y la ausencia de buenas practicas para su uso.

El jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos de la provincia, teniente coronel Ernesto Lima, declaró que «el sector residencial ha sido el más afectado en ese territorio con 20 incidentes».

«La situación más compleja radica en las pérdidas para la ciudadanía, valoradas aproximadamente en 95 millones de pesos», agregó.

Por su parte el jefe de la Unidad Técnica de Prevención de Incendios en la provincia, Jorge García, informó que después de usar la motocicleta, debe esperarse un período de enfriamiento de 30 minutos antes de conectarla a la carga.

Aseveró que respetar el tiempo recomendado por el fabricante es fundamental, pues de no respetarse se incrementa significativamente el riesgo de sobrecalentamiento».

La exposición prolongada al sol, mojar la batería al lavar la motocicleta y el uso de extensiones en mal estado son factores de riesgo, según explican los especialistas.