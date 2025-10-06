El Nobel de Medicina premia a tres científicos por su trabajo sobre la tolerancia inmune periférica

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y el doctor Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina el lunes por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica.

Brunkow es directora senior de programas en el Instituto de Biología de Sistemas en Seattle. Ramsdell es asesor científico de Sonoma Biotherapeutics en San Francisco. Sakaguchi es profesor distinguido en el Centro de Investigación de Inmunología Fronteriza de la Universidad de Osaka en Japón.

La tolerancia inmune periférica es una de las formas en que el cuerpo ayuda a mantener el sistema inmunológico en equilibrio y evita que ataque sus propios tejidos en lugar de a los invasores externos.

Su trabajo se remonta a 1995, cuando Sakaguchi hizo el primer descubrimiento clave. Brunkow y Ramsdell lograron otro avance en 2001 y Sakaguchi vinculó todo su trabajo dos años después.

«Los descubrimientos de los laureados lanzaron el campo de la tolerancia periférica, impulsando el desarrollo de tratamientos médicos para el cáncer y las enfermedades autoinmunes», dijo la Asamblea del Nobel en un comunicado de prensa. «Esto también puede llevar a trasplantes más exitosos. Varios de estos tratamientos están ahora en ensayos clínicos».

Thomas Perlmann, secretario general del Comité del Nobel, dijo que solo pudo comunicarse con Sakaguchi por teléfono el lunes por la mañana. Dejó mensajes de voz para Brunkow y Ramsdell.

El galardón de medicina es el primero en hacerse público y fue anunciado por un panel en el Instituto Karolinska en Estocolmo.

El premio del año pasado fue compartido por los estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun por su descubrimiento del microARN, diminutos fragmentos de material genético que actúan como interruptores dentro de las células, ayudando a controlar lo que hacen las células y cuándo lo hacen.

Los anuncios del Nobel continúan con el premio de física el martes, el de química el miércoles y el de literatura el jueves. El Nobel de la Paz se anunciará el viernes y el Nobel de Economía el 13 de octubre.

La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, quien fundó los premios. Nobel fue un rico industrial sueco e inventor de la dinamita. Murió en 1896.

El trío compartirá el premio en metálico de 11 millones de coronas suecas (casi 1,2 millones de dólares).