A 29 años de la histórica visita de Fidel al pedraplén Caibarién-Cayo Santa María

El 29 de septiembre de 1996, la ansiada visita del Comandante en Jefe era una realidad.

El 29 de septiembre de 1996 era domingo, todo parecía normal en esta provincia. En Santa Clara sesionaba la Asamblea Municipal del Partido, encabezada por el entonces primer secretario de la organización en Villa Clara, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Mas, durante el desarrollo de la reunión se recibió la comunicación que Fidel iba para los cayos de Caibarién.

Años después, al recordar el acontecimiento, el actual presidente de la República relató como partió de inmediato para Caibarién y se encontró al Comandante en Jefe recorriendo el pedraplén y las playas.

Estaba pendiente además el abanderamiento del contingente Campaña de Las Villas, ejecutor de la colosal obra. El acto se realizó en horas de la tarde de aquel lluvioso día, Fidel habló emocionado y mantuvo puesta todo el tiempo la típica gorra roja de la agrupación de constructores.

Les expresó el orgullo que sentía por la hazaña y por la calidad de una obra que sería de gran importancia para la economía del país.

Escuche el reporte especial que reseña aquella histórica visita de Fidel al pedraplén Caibarién-Cayo Santa María.