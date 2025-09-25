jueves, septiembre 25, 2025
Fiscalía aseguró medida cautelar de prisión provisional a detenido por muerte de capitán de la PNR en Caibarién

Tomado de Cubadebate

La Fiscalía General de la República informa que se encuentra controlando el proceso penal iniciado para investigar el delito de asesinato del cual resultó víctima el capitán de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Leonel Mesa Rodríguez, en el municipio de Caibarién, provincia de Villa Clara.

De acuerdo con el parte oficial emitido por la institución, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley del Proceso Penal, la Fiscalía aseguró la medida cautelar de prisión provisional para el imputado en el caso, identificado como Nectzary Morales Galvez.

En esta fase de la investigación, la Fiscalía detalló que “se practican diligencias de instrucción para la aportación de los medios de prueba y la culminación de las investigaciones”. Este paso es crucial para recabar todos los elementos necesarios que sustenten la acusación.

Asimismo, la institución garantizó que, “con respeto a los derechos y garantías que consagran la Constitución y las leyes, la Fiscalía ejercerá la acción penal pública ante el Tribunal para su juzgamiento”.

En dicho acto, se realizará una “solicitud de sanciones en correspondencia con la gravedad de los hechos y las circunstancias en que ocurrieron”, sobre lo cual se informará a la población en su momento.

La Fiscalía General de la República reafirmó, a través del comunicado, que “continuará actuando de conformidad con su encargo constitucional, en el marco de la legalidad, en la defensa de nuestro pueblo y las instituciones del país”.

El caso continúa su curso legal bajo la supervisión de la Fiscalía, a la espera de la conclusión de las investigaciones y la presentación formal de la acusación ante los tribunales.

