Acto de reafirmación revolucionaria en Caibarién

En la mañana de hoy, autoridades del Ministerio del Interior (MININT), combatientes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), jóvenes oficiales y representantes del gobierno local se congregaron en Caibarién para realizar un acto de reafirmación revolucionaria, tras el asesinato del capitán Leonel Mesa Rodríguez, jefe de sector de la PNR en esta localidad.

El crimen, ocurrido días atrás en un tramo de carretera entre Remedios y Caibarién, ha sido calificado por el MININT como un “acto vil” dirigido contra el orden y la seguridad ciudadana. En respuesta, el acto celebrado hoy tuvo como objetivo expresar el compromiso de las fuerzas del orden con la defensa de la Revolución y la legalidad socialista.

Durante la ceremonia, se rindió homenaje al capitán caído, se reafirmó la lealtad institucional y se denunció el incremento de incitaciones a la violencia promovidas desde el exterior. Las palabras de Raúl Castro pronunciadas en 1986 fueron retomadas como guía ideológica, y se convocó a la unidad, la disciplina y la vigilancia revolucionaria.

Este acto forma parte de una serie de movilizaciones que se están desarrollando en todo el país, en las que se refuerza el llamado a la firmeza política y al enfrentamiento activo contra cualquier manifestación de desorden o subversión.