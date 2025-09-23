martes, septiembre 23, 2025
Etecsa informa que concluyeron trabajos técnicos en redes móvil y fija

Tomado de Cubadebate

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) informó que este martes concluyeron las acciones técnicas planificadas en plataformas que soportan servicios móviles y fijos, ejecutadas como parte de la estrategia para modernizar la infraestructura nacional.

La Dirección de Comunicación Institucional de Etecsa precisó en su página web que las labores se ejecutaron entre la medianoche y las seis de la mañana de este martes, con afectaciones temporales en líneas móviles que comienzan por 505, 506, 507, 508, 53, 54 y 63.

También estuvieron afectados servicios de telefonía fija en localidades de Pinar del Río, La Habana, Ciego de Ávila, Granma y Santiago de Cuba.

La empresa cubana de telecomunicaciones señaló que los clientes deben comprobar el funcionamiento de sus teléfonos y, en caso de incidencias, contactar al 118 o acudir a las oficinas comerciales.

El proceso es continuidad de acciones similares ejecutadas el 29 de agosto con el fin de fortalecer la capacidad tecnológica y garantizar mayor estabilidad en las comunicaciones.

Etecsa reiteró que los usuarios pueden mantenerse informados mediante la web www.etecsa.cu, sus perfiles institucionales en redes sociales y los medios de comunicación social.

La empresa agradeció la comprensión por las molestias ocasionadas y aseguró que continuará informando sobre próximos pasos de la modernización de sus redes.

