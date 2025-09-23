martes, septiembre 23, 2025
Comienza reunión de alto nivel entre Cuba y Brasil en La Habana

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

La Habana, 23 de sep (ACN) Con la asistencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, y Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro, dio inicio hoy el primer encuentro de alto nivel Cuba-Brasil sobre políticas públicas en protección social, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

Lea también: Brasil y Cuba promueven sistemas de protección social integrales

   En el Hotel Nacional de Cuba durante dos días se realiza este diálogo político con el propósito de constituir un espacio estratégico para la construcción de sinergias y una agenda concreta de cooperación Sur-Sur.

   A esta cita que sesiona hasta este miércoles acuden autoridades y personalidades de ambos países, entre estas, el ministro brasileño de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; el ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre, Wellington Dias;, el director de la Agencia Brasileña de Cooperación y representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Ruy Carlos Pereira.

   En la reunión, se desarrollarán mesas de trabajo dedicadas al análisis de políticas, programas y la gestión de sistemas nacionales de protección social, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

 Buscarán fortalecer los sistemas agroalimentarios, con énfasis en la agricultura familiar y el consumo sostenible.

