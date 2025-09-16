La belleza y la hidalguía que atesora un sitio sagrado de la Patria

En vísperas del aniversario 58 de la caída del Che en Bolivia, el Complejo Escultórico encargado de perpetuar su memoria y la de sus compañeros de lucha es sometido a importantes acciones de rehabilitación, las cuales pretenden la preservación de este sitio sagrado de la Patria.

Reday Rene Armas, director del recinto explicó, en exclusiva a Granma, que entre las principales labores que tienen lugar figuran la reparación de las dos fuentes ubicadas al fondo de la plaza, mejoras en la iluminación de todas las áreas, incluidas las avenidas que dan acceso al Complejo, y la recuperación del sistema de riego que favorece el buen estado de la jardinería.

Mencionó, asimismo, el sistema de alimentación de las dos llamas eternas, una de ellas ubicada dentro del Memorial que guarda los restos del Che y sus compañeros de lucha, y la otra en el Mausoleo a los Combatientes del Frente de Las Villas, recintos que también reciben una remodelación en todos sus espacios, al igual que el museo en el que se exponen valiosos objetos vinculados al Guerrillero Heroico y a quienes lo acompañaron en la gesta boliviana.

Otras acciones que se acometen para devolver la belleza y funcionalidad a este sitio, Monumento Nacional desde 2002, son, según el Director del Complejo, la supresión de algunas filtraciones y mejoras en la climatización, además de la reparación general de la red hidrosanitaria y la evaluación técnica del estado de la estatua del Che, que se alza majestuosa a un costado de la plaza.

Las acciones de reparación y mantenimiento se desarrollarán en tres etapas, la primera de las cuales concluye el 8 de octubre, en coincidencia con el nuevo aniversario de la desaparición física del Héroe de la Batalla de Santa Clara.

La segunda, tiene como fecha de culminación el 26 de noviembre, cuando el Che asumió como presidente del Banco Nacional de Cuba; y la tercera, el 28 de diciembre, día del inicio de la Batalla de Santa Clara.

Desde su fundación, 5 712 000 personas han visitado el lugar para rendir tributo al héroe, paradigma del hombre nuevo que él mismo soñó y contribuyó a forjar.