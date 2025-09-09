Sub-20 de fútbol golea en primer amistoso internacional

Ganaron 6-1 al equipo de esa categoría del Albion Football Club de Uruguay

LA PRIMERA presentación de la preselección sub-20 de fútbol de Cuba en Uruguay resultó en una victoria con abultado marcador.

La pizarra final de seis goles por uno frente al conjunto de esa categoría del Albion Football Club reflejó lo visto dentro de la cancha, donde los cubanos manejaron a su antojo los ritmos del partido.

Los dirigidos por Pedro Pablo Pereira monopolizaron la tenencia del balón y se dedicaron a construir el juego desde el área propia hasta la rival.

Amparados en una solidez defensiva abrumadora de los centrales Leandro Mena y Camilo Pinillo, la media cancha pudo trabajar con confianza y ello determinó que se emplearan diferentes variantes de ir al frente.

Sin embargo, el primer tiempo, de 35 minutos según lo pactado entre ambas direcciones, terminó con empate a ceros en la pizarra debido a la buena actuación del portero rival.

Lejos de provocar prisas en los caribeños se notó paciencia y temple, y con ello llegó la contundencia después.

Karel Pérez, con mucho recorrido por la banda izquierda, abrió el marcador a balón parado: en un corner cobrado al segundo palo el capitán saltó más alto que todos y la mandó la pelota al fondo de las redes con un cabezazo.

Luego de eso cayeron cinco más en los pies de Marcos Campos, Samuel Rodríguez (suplente en la mañana de este martes) y hat-trick de Romario Torres, que mostró versatilidad y amplio dominio de tres cuartos de cancha en adelante, no solo para anotar, sino para asfixiar la salida del rival.

«La posición de delantero no me es ajena, de hecho en mi club he jugado de «nueve» y de «diez», y si la selección me necesita ahí, pues intentaré cumplir con ese rol», explicó Torres a JIT.

«Afortunadamente han salido los goles, pude marcar varios en Cuba y ahora tres en esta primera presentación, pero me queda claro que hay que trabajar en conjunto, valoro también el sacrificio de mis compañeros para que lleguen balones a los delanteros», concluyó.

En ese sentido resultó vital la labor de Maikol Vega, quien no sólo recuperó pelotas y se empleó como un perro de presa en la media cancha, sino que se atrevió a subir y hasta pisó el área rival con peligro, creando oportunidades para sus coequiperos y haciendo buena dupla con Marcos Campos.

La victoria da confianza de cara al mundial y sirve además como referencia de cuánto se debe trabajar a la vez que resalta las potencialidades.

«No se trató del rival más exigente, pero todos los días no se gana con seis goles, eso es señal del buen trabajo que viene haciendo el cuerpo técnico», apuntó el capitán Karel Pérez.

«Nos enfocamos en defender con seguridad y dominar los ritmos del partido, nos defendimos con el balón y se vieron buenas asociaciones, eso nos da mucha tranquilidad y confianza, además de que sube el ánimo, si bien sabemos que los rivales del mundial serán más complicados, reconforta saber que podemos hacer las cosas mejor cada día», aseguró el defensor santiaguero.

Por su parte, el director técnico reconoció el buen trabajo individual de cada uno, pero ponderó la cohesión y el compromiso colectivo.

«Nos interesaba ver que pueden juntarse para defender y proponer fútbol para ir al frente, los goles levantan la moral y la certidumbre de que sí pueden marcar, pero el objetivo es que entiendan sus roles y para eso se planificó el partido», indicó Pereira.

«Dicho eso, el resultado en estos choques para nosotros es secundario siempre que exista posibilidad de ensayar patrones de salida, coordinar movimientos defensivos y disminuir la cantidad de errores propios y eso se cumplió, por ello estamos muy satisfechos», manifestó el exjugador de selecciones nacionales.

El próximo lunes jugarán nuevamente, esta vez ante la sub-20 del Esporte Clube Juventude conjunto que juega en la máxima categoría del fútbol Brasil.