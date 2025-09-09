Obra Brizna del Guiñol Fidel Galbán Ramírez nominada al Premio Enrique Almirante 2025

El teatro de títeres remediano continúa dejando su huella en la escena nacional. La obra Brizna, escrita por Fidel Galbán Ramírez y llevada a escena por el Guiñol que lleva su nombre en la Villa de San Juan de los Remedios, ha sido nominada al Premio Enrique Almirante 2025 en la categoría Puesta en escena para niños.

La pieza destaca no solo por la sensibilidad de su dramaturgia, sino también por el rico atrezo, con títeres concebidos con un alto nivel artístico que atrapan la mirada de los más pequeños y despiertan la complicidad de los adultos. En escena, los jóvenes actores Ever Bello Bonilla, Evelin Artiles Bonilla y Marian Gavilanes insuflan vida y emoción a los personajes, desplegando un talento que confirma la vitalidad de las nuevas generaciones dentro del colectivo titiritero.

La nominación de Brizna es también un reconocimiento a la labor sostenida del Guiñol Fidel Galbán Ramírez, institución que ha sabido conjugar tradición y renovación para mantener vivo el arte de los títeres en Cuba. Cada puesta en escena se convierte en un encuentro donde poesía, imaginación y ternura dialogan con la infancia, recordando que el teatro para niños, cuando es auténtico y creativo, alcanza la dimensión de lo universal.

En tiempos donde la cultura necesita de voces frescas y propuestas que toquen la sensibilidad humana, Brizna confirma que desde Remedios el arte titiritero sigue creciendo, multiplicando sueños y defendiendo la belleza como un bien común.