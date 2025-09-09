martes, septiembre 9, 2025
Caibarién

Autopartes Talleres, servicio especializado en reparación e instalación

Freddy Espinosa

Un servicio especializado de reparación e instalación de climas, neveras, refrigeradores y aires acondicionados se presta en Autopartes Taller Caibarién con el conocimiento y profesionalidad demostradas por Ronel Ramos y Yandry Flores, quién ofreció los detalles en exclusiva para CMHS Radio Caibarién.

Los servicios pueden ser solicitados por particulares,entidades estatales,mipymes y demás actores económicos. El servicio especializado de reparación e instalación de climas, neveras,aires acondicionados en Autopartes Talleres Caibarien puede realizarse en pagos efectivos y por las pasarelas de pago que están habilitadas en el país y se efectuará en los municipios de Caibarién y Remedios. Pueden contactarlos en Carretera Caibarién Remedios o por el teléfono 52125262.

Imagen y texto: tomado del perfil de Facebook de su autor.

