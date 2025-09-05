Hoy, acto de tributo a la gesta del 5 de Septiembre en Cienfuegos

Cienfuegos, 5 sep (ACN) El parque José Martí, de la ciudad de Cienfuegos, acoge hoy el acto central por el aniversario 68 del levantamiento popular armado contra la dictadura de Fulgencio Batista, el 5 de septiembre de 1957.

Desde bien temprano los cienfuegueros se concentrarán para rendir tributo a los héroes y mártires de la gesta heroica, aquella en que un grupo de jóvenes respaldados por el pueblo protagonizó la insurrecta.

Los pioneros encabezarán los asaltos simbólicos a los tres escenarios principales de la sublevación: Colegio San Lorenzo, Ayuntamiento y la base naval de Cayo Loco.

Luego, la peregrinación tradicional recorrerá varios kilómetros desde el parque al cementerio municipal a homenajear los restos de los caídos, aquel día.