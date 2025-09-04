Se alistan atletas para iniciar el curso deportivo 2025–2026 en centros de alto rendimiento

Caibarién continúa fortaleciendo su presencia en el deporte de alto rendimiento con la incorporación de nuevos talentos a centros provinciales y nacionales, en cumplimiento de la pirámide deportiva cubana. Así lo confirmó Carmen González Washington, jefa del departamento de actividades deportivas del municipio, quien dio a conocer los horarios de salida para los atletas que comenzarán el nuevo curso docente deportivo 2025–2026.

Para la EIDE Héctor Ruiz Pérez (Santa Clara):

Los atletas deberán presentarse el domingo 7 de septiembre a las 2:00 p.m. en el Parque La Libertad, en la Villa Blanca, para su traslado a la escuela de iniciación deportiva.

Para ESPA Nacional y el Centro de entrenamiento de Alto rendimiento, Cerro Pelado.

La salida está prevista para el sábado 6 de septiembre a las 7:00 a.m. desde el Estadio Augusto César Sandino, en Santa Clara.

Mientras que para el Centros Nacionales de Entrenando de alto rendimiento Giraldo Córdoba Cardín.

Los deportistas partirán el domingo 7 de septiembre a las 7:00 a.m., también desde el Sandino.

Los atletas que se integran a instituciones de formación deportiva de alto nivel, los nuevos ingresos y los continuantes, tendrán entre sus metas representar al municipio, la provincia y al país en en un futuro cercano en los equipos Cuba.

Imagen: