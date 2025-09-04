jueves, septiembre 4, 2025
Lo último:
Caibarién

Se alistan atletas para iniciar el curso deportivo 2025–2026 en centros de alto rendimiento

Oneldys Santiago

Caibarién continúa fortaleciendo su presencia en el deporte de alto rendimiento con la incorporación de nuevos talentos a centros provinciales y nacionales, en cumplimiento de la pirámide deportiva cubana. Así lo confirmó Carmen González Washington, jefa del departamento de actividades deportivas del municipio, quien dio a conocer los horarios de salida para los atletas que comenzarán el nuevo curso docente deportivo 2025–2026.
Para la EIDE Héctor Ruiz Pérez (Santa Clara):
Los atletas deberán presentarse el domingo 7 de septiembre a las 2:00 p.m. en el Parque La Libertad, en la Villa Blanca, para su traslado a la escuela de iniciación deportiva.
Para ESPA Nacional y el Centro de entrenamiento de Alto rendimiento, Cerro Pelado.
La salida está prevista para el sábado 6 de septiembre a las 7:00 a.m. desde el Estadio Augusto César Sandino, en Santa Clara.
Mientras que para el Centros Nacionales de Entrenando de alto rendimiento Giraldo Córdoba Cardín.
Los deportistas partirán el domingo 7 de septiembre a las 7:00 a.m., también desde el Sandino.
Los atletas que se integran a instituciones de formación deportiva de alto nivel, los nuevos ingresos y los continuantes, tendrán entre sus metas representar al municipio, la provincia y al país en en un futuro cercano en los equipos Cuba.

Imagen:

Oneldys Santiago

Oneldys Santiago

Periodista de la emisora Radio Caibarién

También te puede gustar

Funciona Villa La Caoba en Caibarién como centro de aislamiento (+Audio)

Freddy Espinosa

Nos fuimos a navegar (+Imágenes)

Oneldys Santiago

Festejan los jóvenes con jornada ambientalista

Máximo Luz

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *