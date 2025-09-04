Díaz-Canel y Xi Jinping subrayan vínculo especial Cuba-China

Los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de China, Xi Jinping, subrayaron hoy en Beijing el carácter especial de los nexos bilaterales que llegaron a los 65 años de establecidos.

Durante el encuentro en el Gran Palacio del Pueblo, Díaz-Canel resaltó las contribuciones de China al mundo, su defensa del multilateralismo y la gobernanza global.

Además, subrayó los logros del gigante asiático y el legado histórico de su proceso revolucionario.

En este sentido, el presidente cubano expresó nuevamente el agradecimiento del pueblo y Partido Comunista de Cuba hacia la nación asiática y sus máximas autoridades.

Transmitió además el saludo del líder histórico de la Revolución cubana, Raúl Castro, promotor incansable de los lazos entre ambos países.

Díaz-Canel agradeció la invitación para participar en las actividades por el aniversario 80 de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la derrota del facismo.

El líder antillano aseguró que fue un desfile majestuoso y antes había comentado que para la isla resultó un honor asistir a esta parada militar.

Por su parte, Xi Jinping agradeció a Díaz-Canel su presencia en las actividades conmemorativas.

De hecho, el mandatario antillano fue el único presidente de las Américas en participar en este acto histórico en la Plaza de Tiananmen, al cual también asitieron otros 25 jefes de Estado y de Gobierno invitados.

Xi ha asegurado en varias ocasiones que ambos países son buenos compañeros, buenos amigos y buenos hermanos y que bajo la guía de los sucesivos líderes la amistad tradicional se ha desarrollado de generación en generación.

Las dos partes también recordaron que Cuba fue el primer país de América Latina y el Caribe en establecer relaciones diplomáticas con la nueva China, lo cual allanó el camino para unos nexos cada vez más profundos y de gran confianza política mutua.

Previamente Díaz-Canel depositó una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes del Pueblo Chino, ubicado en la Plaza de Tiananmen, como tributo a los mártires del país.

El presidente cubano expresó el respaldo de la isla a la Iniciativa de Gobernanza Global propuesta recientemente por Xi durante la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), la cual está enfocada en impulsar un sistema de gobernanza global más justo y razonable, y avanzar conjuntamente hacia una comunidad de destino compartido para la humanidad.

Como parte de su agenda en esta jornada, el mandatario se reúne también con Li Xi, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y secretario de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria.

China y Cuba celebrarán hoy de forma oficial el aniversario 65 del establecimiento de nexos diplomáticos, marcados por unas relaciones multisectoriales y de profunda confianza política mutua.