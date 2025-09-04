Chequea primera secretaria del Partido en Villa Clara funcionamiento de la industria láctea en la provincia

«Que más vamos a hacer para lograr impactar en nuestra población con los productos que hacemos en nuestra industria láctea», dijo la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa, al intercambiar este miércoles con directivos del ramo en la provincia.

En el encuentro participaron además, los principales administrativos del Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía, así como la Empresa Cárnica del territorio, la Delegación de la Agricultura y la ANAP.

La entrega directa del alimento a las bodegas, el control estricto del proceso de acopio y comercialización, el cumplimiento de los planes contratados, los precios del helado de Coopelia y la erradicación de delitos en este sentido, resultaron temas ampliamente debatidos.

«Tenemos que tener bien claro el destino de cada producción, estamos aquí para ver los procesos por dentro, se trata de logra llevar al pueblo alimentos muy demandados y que llevan en sí, enormes dosis de sensibilidad», enfatizó la secretaria, al tiempo que habló de la importancia de incorporar la energía limpia a cada industria y a los coopelias que existen en los municipios.

Aunque incumple sus planes, la industria láctea villaclareña es capaz de producir altos niveles de leche fluida, yogurt natural, helado, queso, queso crema, mantequilla, crema untable, suero, dulce de leche fluido, entre otros surtidos que deben tener una presencia mayor en nuestra red de mercados, indicó la máxima autoridad partidista en la provincia.