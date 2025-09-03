Presidente cubano agradece a Vietnam por su hospitalidad

La Habana, 2 sep (Prensa Latina) El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció hoy al pueblo y gobierno de Vietnam por la hospitalidad durante su visita.

De igual forma agradeció por las atenciones, el cariño y la sensibilidad hacia los problemas de Cuba, así como por la voluntad expresa de extender y profundizar la cooperación en áreas fundamentales.

«Fue un honor asistir a la extraordinaria conmemoración por el aniversario 80 de su independencia», agregó el jefe de estado en su post en la red social X.

Estas declaraciones son fruto de su provechosa visita oficial de tres días al país asiático. Refiriéndose en particular a la cooperación económica bilateral señaló que con este viaje se llegó ya con resultados concretos, a poco menos de un año de la visita de Estado realizada a Cuba por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y entonces también presidente de la República, To Lam.