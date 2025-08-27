Convocan a la matrícula para la Licenciatura en Cultura Física

El Centro Universitario Municipal (CUM) ha anunciado el periodo oficial de matrícula para la Licenciatura en Cultura Física, en su filial Comandante Manuel Fajardo de la Villa Blanca, la cual se desarrollará del 26 al 29 de agosto. Esta convocatoria está dirigida a los estudiantes que culminaron el 12º grado y aspiran a continuar su formación académica en esta especialidad, muchos de ellos graduados en la Escuela para Profesores de Educación Física y Deportes.

Los requisitos para la matrícula son:

Los interesados deberán presentarse en el CUM cito en avenida 17 , Goicuria final, con la siguiente documentación:

Tres fotos tipo carnet

Certificación de notas de 12º grado (original y copia)

Título de 12º grado (original y copia)

En el caso de los varones, Anexo 1 que acredite la baja del Servicio Militar Activo

Las autoridades universitarias del municipio, exhortan a los aspirantes a cumplir con todos los requisitos establecidos y a acudir en las fechas indicadas para garantizar un proceso ágil y organizado.

Esta licenciatura representa una oportunidad para formar profesionales en la rama de la Cultura Física. Para más información, los interesados pueden dirigirse directamente al CUM o contactar con la secretaría académica.

Imagen: Archivo CMHS.