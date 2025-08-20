Continúan las actividades deportivas recreativas en este verano Siempre Joven

Caibarién continúa celebrando el Verano Siempre Joven con una variada programación de actividades recreativas y deportivas que dinamizan y promueven el sano esparcimiento entre sus pobladores.

Durante esta semana, el municipio acoge eventos que convocan tanto a jóvenes como a adultos, entre ellos el campeonato de béisbol “A la Bamba”, que se desarrolla cada jueves y viernes en el Estadio Humberto Jordán Gallo de la Villa Blanca. También se lleva a cabo el campeonato de fútbol comunitario,y la toma Deportiva Dama futbol callejero.

La tradicional Copa de béisbol “26 de Julio” sigue su curso, en su etapa semifinal, mientras que los planes de la calle organizados por los consejos populares rinden tributo al aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas, con propuestas recreativas para toda la familia.Como parte esencial del verano, la playa Mar Azul se convierte en epicentro de actividades lúdicas y recreativas, para elevar la calidad de vida de la población.

Imagen: Archivo CMHS.