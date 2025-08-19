Bases del Concurso de Programas del Festival Nacional de la Radio Cubana

La Dirección General de la Radio Cubana y la Dirección de Programación, convocan a los realizadores de todas las emisoras del país, al Concurso de programas del XXXVII Festival Nacional, a celebrarse en la provincia de Sancti Spíritus, entre el 24 y el 29 de marzo del año 2026.

Las obras que participarán como finalistas en el Concurso Nacional son aquellas que hayan obtenido premio en el Concurso de Base y que hayan sido transmitidos entre el 15 DE MAYO DE 2025 Y EL 15 DE FEBRERO DEL 2026.

Los programas y obras a concursar deben cumplir los siguientes requisitos:

Entregar en formato digital MP3.

Clasificados por las categorías a concursar. De no corresponderse queda fuera de concurso.

Grabaciones integras de las obras (no fragmentos ni ediciones).

Los programas en vivo y los informativos deben traer su guion técnico.

Los programas musicales y variados deben venir acompañados del guion y de la producción musical.

Los programas en concurso solo podrán participar en una sola de las categorías convocadas, de participar en otra será con una temática diferente.

Los programas que concursan por la individualidad Mejor Asesoría, deben venir con el análisis realizado por el asesor de la obra.

Las producciones para Internet deben venir con los link de la publicación en el espacio público digital.

Las obras de propaganda del género Mensaje Corto deben venir en serie de 3 mensajes sobre la misma temática.

Los programas dramatizados seriados deben tener en cuenta las siguientes instrucciones: Haberse transmitido durante la etapa indicada al menos el 70% de sus capítulos y enviar una muestra mínima de 5 capítulos de los mismos. Además, deben presentar la sinopsis de la obra, el esquema de trabajo y copia de los guiones de las obras enviadas al concurso.

Las emisoras con obras al Concurso, que resulten premiadas y que hayan sido realizadas por un colectivo de autores, designarán a un solo representante de este colectivo para que participe en las actividades del Festival y en la ceremonia de premiación.

Cada obra a concursar debe ser enviada con la planilla de inscripción del Concurso de Programas con los datos que se solicitan (Se anexa). Además, debe venir acompañada por su Ficha Técnica, tal y como consta asentada en el Sistema de Información de la Radio Cubana.

Los programas que participan en el Concurso Nacional deben presentarse o enviarse por FTP a la Dirección de Programación de la Radio Cubana, entre el 16 y el 20 de febrero del 2026, fecha de cierre para organizar las obras por categorías en concurso y poder facilitar el trabajo de los jurados. Después del cierre de recepción de las obras no se admitirán envíos o cambios.

Las obras que se presenten al concurso quedarán en los archivos de la Radio Cubana y podrán ser transmitidos para uso instructivo y como insumo en la gestión de contenidos por nuestras emisoras.

La Dirección General de la Radio Cubana y la Dirección de Programación, convocan a los realizadores de todas las emisoras del país, al Concurso de programas del XXXVII Festival Nacional, a celebrarse en la provincia de Sancti Spíritus, entre el 24 y el 29 de marzo del año 2026.

CATEGORÍAS DEL CONCURSO DE PROGRAMAS XXXVII FESTIVAL NACIONAL DE LA RADIO CUBANA SANCTI SPÍRITUS 2026

I. CATEGORÍA- TEMÁTICAS ESPECIALES (5 PREMIOS Y 1 GP)

1. Jornada por el Centenario del Natalicio del Comandante de Jefe Fidel Castro.

2. Vigencia del pensamiento de José Martí en la obra de la Revolución Cubana.

Programa (de cualquier formato) que mejor refleje uno de los aniversarios cerrados siguientes:

· Aniversario 95 del natalicio de Armando Hart Dávalos, destacado intelectual y revolucionario cubano.

· Aniversario 120 del fallecimiento del Generalísimo Máximo Gómez Báez.

· Aniversario 65 de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución.

· Aniversario 50 del inicio de la misión militar en la República Popular de Angola “Operación Carlota”.

4. Mejor programa realizado con obras del patrimonio radial.

5. Espacio que mejor refleje la implementación de las Políticas y Programas de Gobierno.

II. CATEGORÍA – ESPACIOS ESCENIFICADOS (5 PREMIOS- 1GP)

1. Novela Cubana (Original o adaptación)

2. Novela Universal (Clásicos de la Literatura Latinoamérica, o Hispanoamérica)

3. Serial (Policiaco cubano)

4. Histórico (Seriado o Unitario)

5. Unitarios (Teatro o Cuento)

III. CATEGORÍA- ESPACIOS MUSICALES (5 PREMIOS- 1 GP)

1. Musical Especializado en el tratamiento de la música cubana y/o extranjera.

2. Programa sobre talento musical local.

3. Programa sobre música. (Cualquier formato)

4. Música Campesina.

5. Música Infantil.

IV. CATEGORÍA- ESPACIOS VARIADOS (4 PREMIOS- 1 GP)

1. Programa cultural (Cualquier formato)

2. Programa de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

3. Programa producción conjunta Radio-UNEAC

4. Programa o sección de Crítica especializada

V. CATEGORÍA DESTINATARIOS ESPECÍFICOS (6 PREMIO- 1 GP)

1. Adulto Mayor (Cualquier formato)

2. Mujer (Cualquier formato)

3. Adolescentes y/o Jóvenes (Cualquier formato)

4. Infantil (No musical)

5. Campesino (Con reflejo de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, Plan Turquino y Ruralidad)

6. Producción AHS

VI. CATEGORÍA- ESPACIOS INFORMATIVOS (4 PREMIOS- 1 GP)

1. Noticieros

2. Revista de Perfil Informativo.

3. Programas de panel (Debate, Mesa Redonda, Comparecencia y Participación ciudadana)

4. Programa informativo con Cobertura Especial.

CATEGORÍA- GÉNEROS PERIODÍSTICOS (7 PREMIOS- 1 GP)

1. Crónica

2. Reportaje

3. Documental

4. Testimonio

5. Entrevista

6. Comentario

7. Información

VIII. CATEGORÍA- PROGRAMAS DEPORTIVOS (4 PREMIOS- 1GP)

1. Noticiero deportivo.

2. Programas Deportivos de cualquier formato.

3. Narración deportiva.

4. Género periodístico con temática deportiva (Reportaje, Entrevista, Comentario, Testimonio o Crónica)

IX. CATEGORÍA -PROPAGANDA (2 PREMIOS- 1 GP)

1. Mensajes de comunicación política (Cualquier género)

2. Mensajes de comunicación de bien público (Cualquier género)

X. CATEGORÍA- INTERNET. (4 PREMIOS- 1 GP)

1. Mejor Sitio Web.

2. Mejor producción para Internet (Podcast, YouTube, Reels, Directas de audio o video en redes sociales)

3. Mejor cobertura integral en las redes sociales digitales.

4. Mejor publicación en Facebook que promueva el diálogo con los públicos sobre temas de incidencia local.

PREMIOS DE INDIVIDUALIDADES (18 INDIVIDUALIDADES)

1. Guion de dramatizados.

2. Guion de programas no dramatizados.

3. Dirección de dramatizados

4. Dirección de programas no dramatizados

5. Asesoría de programas escenificados.

6. Asesoría de programas no escenificados.

7. Narración de escenificados

8. Locución de Radio Reloj Masculina

9. Locución de Radio Reloj Femenina

10. Locución Masculina

11. Locución Femenina

12. Actuación Femenina

13. Actuación Masculina

14. Realización de efectos sonoros

15. Musicalización

16. Grabación

17. Edición

18. Mejor Realización para Internet

Radio Reloj: Otorgará Premio Directo al mejor programa transmitido durante el año.

Radio Habana Cuba: Otorgará el Premio de Periodismo Radial Orlando Castellanos con el tema “Fidel y la Radio”. Podrán participar todas las emisoras del país. Las obras que serán enviadas a Radio Habana Cuba, en la misma fecha que establecen estas bases, no pueden ser las mismas que se presenten la categoría Temáticas Especiales.

Fuera de competencia, se otorgarán Premios Colaterales a los programas que mejor aborden las temáticas derivadas de campañas y estrategias de comunicación de Asociaciones, Organizaciones e Instituciones, que mantienen permanente alianza de trabajo con la Radio Cubana.

10 Grandes Premios

47 Premios. Se incluye el directo de Radio Reloj

18 Premios de Individualidades

Total: 75

SOBRE EL JURADO:

· El Jurado del Concurso de Programas del XXXVII Festival Nacional de la Radio Cubana, sesionará en La Habana y estará integrado por profesionales de amplio reconocimiento en la creación radial entre los que se encuentran los ganadores de los Premios principales del anterior Concurso.

· Las obras serán evaluadas por 8 grupos de trabajo, tal y como se enumera más adelante. Los grupos estarán conformados de la siguiente forma:

I. Jurado Temáticas Especiales (3)

II. Jurado Espacios Escenificados (3)

III. Jurado Espacios Musicales (3)

IV. Jurado Espacios Variados (3)

V. Jurado Destinatarios Específicos (3)

Incluye Propaganda

VI. Jurado espacios informativos (3)

Incluye Géneros Informativos

VII. Jurado Programas Deportivos (3)

VIII. Jurado producciones para internet. (3)

Para el apoyo a los jurados se contará con 1 coordinador de la Dirección de Programación de la RC, 1 técnico Radio Cubana, 1 Especialista Dirección de Comunicación RC, 2 compañeros de apoyo RC y el director de Programación de la RC. Para un total de 30 compañeros.

· Junto con el Coordinador, los presidentes de cada jurado responderán por el funcionamiento de sus equipos de trabajo, el cumplimiento de cronogramas y de la exposición final de los argumentos que avalan los posibles premios, en el momento en que se presenten al Director de Programación de la Radio Cubana.

· Una vez dirimidos los premios, se convocarán a todos los miembros del jurado para informar la propuesta de premios con sus respectivos argumentos, responsabilidad de los presidentes.

· Los jurados solo podrán otorgar hasta 2 Menciones, previa consulta con el Director de Programación de la RC.

· En el encuentro final se socializarán tendencias en cada género en concurso como una forma de gestionar nuevos conocimientos sobre la radio que hacemos hoy en el país- fortalezas y debilidades- y que sea la base de un banco de problemas sobre el cual podría trabajar la Dirección de Programación de la Radio Cubana, a diferentes niveles, incluso desde la perspectiva de la capacitación e investigación.

· El Jurado sesionará entre el 2 y el 8 de marzo de 2026 y su fallo será inapelable.

· Los jurados no participarán con obras en el Concurso.