Arrancó en Caibarién el Torneo de Béisbol “A la Bamba”

Una peculiar competencia comenzó en la Caibarién, con el arranque del Torneo de Béisbol de la Masividad “A la Bamba”, evento que reúne a cuatro equipos locales en disputa de conjuntos tradicionales de la Villa Blanca.

En la fecha inaugural, los Diablos del Paseo Martí se impusieron en un cerrado duelo ante Proxcor, con marcador de 5 carreras por 4, . En el segundo encuentro, los Tiburones de la Pescadería dominaron con autoridad a Gaviota, logrando una victoria contundente de 7 por 0.

La acciones continúan en la segunda jornada, donde Proxcor buscará recuperarse frente a los Tiburones, mientras que Gaviota intentará sumar su primer triunfo ante los Diablos del Paseo Martí, líderes momentáneos del torneo.

El campeonato se desarrolla en formato de tres vueltas, con partidos de 7 innings disputados los jueves y viernes a las 4:00 p.m.. Al concluir la fase regular, los dos primeros lugares avanzarán a una final pactada al mejor en tres juegos, donde se coronará el campeón de esta edición.

El torneo de béisbol “A la Bamba” es otra de las actividades del Deporte caibarienense en este Verano Siempre Joven.