Raúl y Díaz-Canel en Birán: Fidel vivirá siempre en el corazón de su pueblo

El líder histórico de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitaron este miércoles Birán, en ocasión del 99 aniversario del natalicio del Comandante en Jefe.

Este 13 de agosto, junto a nuestro querido Raúl, estuvimos en Birán en la celebración del cumpleaños 99 de Fidel. La jornada fue el inicio del Programa Conmemorativo por el centenario de su natalicio, escribió el presidente en la red social X.

A la sombra de los cedros y algarrobos de este sitio trascendental para la Patria, «La Colmenita» nos mostró, con su magia y pureza, que el Comandante en Jefe vivirá por siempre en el corazón de su pueblo y su juventud, dijo Díaz-Canel.

Birán, batey situado en el antiguo camino real que conectaba Santiago de Cuba con la costa norte de Oriente, destaca por su belleza natural, pero sobre todo por su valor histórico: es la cuna del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, cuya memoria se preserva en ese lugar.

Foto: Estudios Revolución.