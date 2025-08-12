Avanza la aplicación de refuerzo contra la COVID en Caibarién

En Caibarín avanza la aplicación del refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 correspondiente a este año 2025. De acuerdo a lo programado, el personal de salud ha recibido la dosis establecida al inicio como en etapas anteriores.

Las estadísticas informadas a la prensa por especialistas del programa de vacunación en la Dirección General de Salud declaran que se avanza sin dificultades con la llegada del inmunógeno a esta localidad. Igual han sido reforzados los adultos mayores en el hogar de ancianos y casa de abuelos, los pacientes hipertensos con cardiopatía isquémica, EPOC, insuficiencia renal crónica y otros padecimientos declarados de riesgo. Aclaran que existe disponibilidad de vacunas para continuar la aplicación en las áreas de salud de acuerdo al orden previsto de manera habitual.

Por otra parte, explican que la vacuna Agdala se utiliza para los niños que arriban a los dos años de edad, administrándoles su esquema primario de tres dosis y a continuación el primer de los refuerzos a los seis meses. De este modo también se aplica la Agdala a todas las embarazadas del municipio que continúan con su esquema. El proceso proseguirá con la información desde cada consultorio a quienes corresponde aplicar el refuerzo del presente año.